ESC Trophäen sind nicht für Ewigkeit gemacht

Die begehrte Trophäe des Eurovision Song Contests (ESC) ist offenbar nicht für die Ewigkeit gemacht.

(Keystone-SDA) Wie der diesjährige Sieger des Contests, der Österreicher JJ, seinen Fans über TikTok mitteilt, ist der frisch gewonnene Pokal offenbar in zwei Teile gebrochen. «Leute, mein Koffer kam kaputt zurück; also war auch alles in meinem Koffer kaputt», schrieb JJ laut einem Bericht des «Blick». «Aber keine Angst, die Trophäe wird repariert», so der Sänger.

Trophäe ging schon viermal kaputt

JJ ist bereits die vierte Person, bei der das gläserne Mikrofon des ESC kaputtging. Unmittelbar nach dem Sieg in Malmö im Mai 2024 ist auch der Pokal von Nemo zerbrochen. «Alle zu mir: Nemo hat damals den ESC-Pokal zerbrochen, also sei vorsichtig mit deinem!», so JJ. Das Missgeschick passierte direkt bei Nemos Siegesperformance von «The Code» vor einem Jahr: «Ich wollte den Pokal am Schluss hoch halten. Und als ich ihn wieder hinstellen wollte, ging er einfach kaputt», sagte Nemo. Später sei es noch zu einer Schnittwunde gekommen. Der Norweger Alexander Rybak, der 2009 in Moskau mit dem Titel «Fairytale» triumphierte, kam zu seiner Gewinner-Pressekonferenz mit einem zerbrochenen Glaspokal. Seither wird der Pokal mit einem Metallring stabilisiert. Mit offenbar mässigem Erfolg. Auch der Pokal der Siegerin von 2012, der dänischen Sängerin Emmelie de Forest (32), brach auseinander, nachdem sie ihn dem dänischen Landesmuseum zur Verfügung gestellt hatte, so «Blick». Laut der Zeitung kursieren aktuell Gerüchte, dass zur 70. Ausgabe des ESC ohnehin an einer neuen Trophäe und an einem neuen Logo gearbeitet wird. Eine Anfrage von «Blick» liessen die Organisatoren der Europäischen Rundfunkunion unbeantwortet.