EU-Einigung: USA sollen versprochene Zollvorteile bekommen

Keystone-SDA

In der EU gibt es eine Einigung auf die vollständige Umsetzung des umstrittenen Zolldeals mit den USA. Das teilte die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft mit.

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(Keystone-SDA) Unter dem Eindruck der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump verständigten sich Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments in der Nacht unter anderem darauf, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen, wie es von der EU-Ratspräsidentschaft hiess.