EU-Kommissar Sefcovic trifft in Bern bei Aussenminister Cassis ein

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, ist am Mittwochabend bei Aussenminister Ignazio Cassis eingetroffen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort feststellte. Die zwei Politiker wollen sich über die Verhandlungen austauschen.

(Keystone-SDA) «Wir befinden uns auf der letzten Meile», sagte Aussenminister Iganzio Cassis am Nachmittag in Bern an einem sachfremden Medienanlass. Es gehe um «eine gemeinsame Diskussion, wie die letzten Punkte geklärt werden können».

«Es ist an der Zeit, eine politische Bilanz unserer laufenden Verhandlungen zu ziehen, da wir weiterhin das gemeinsame Ziel verfolgen, die Verhandlungen bis zum Ende dieses Jahres abzuschliessen», sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission auf Anfrage vor dem Treffen.

Am Treffen im Landgut Lohn in Wabern bei Bern nehmen unter anderem der Schweizer Chefunterhändler Patric Franzen sowie sein Gegenüber, der europäische Chefunterhändler Richard Szostak teil. Weiter wird Cassis auch von den Staatssekretären Alexandre Fasel, Helene Budliger Artieda und Christine Schraner-Burgener begleitet.

Eigentlich hätte das Treffen bereits im Sommer stattfinden sollen. Es wurde dann aber kurzfristig abgesagt, weil die Verhandlungspositionen offenbar noch zu weit auseinander lagen.