Europäischer Nachhaltigkeitspreis für Muzoo in La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

Das Museum Muzoo in La Chaux-de-Fonds NE hat am Samstag in Byalystok (Polen) den Meyvaert-Museumspreis für ökologische Nachhaltigkeit erhalten. Es gewann mit seiner Kombination aus naturhistorischem Museum und Zoo. Museum des Jahres wurde das Manchester Museum.

(Keystone-SDA) Nominiert für den europäischen Museumspreis waren vier Museen aus der Schweiz. Die Jury verlieh dem Muzoo den Nachhaltigkeitspreis, weil es den komplexen Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt nachgeht, teilte der Verband der Schweizer Museen (Museums.ch) am Abend mit.

Seine Ausstellungen thematisieren den Angaben zufolge die biologische Vielfalt durch einzigartige Besuchserfahrungen in einem direkten Kontakt zu Tieren, würdigte die zehnköpfige Jury die Institution. Muzoo lade die Bevölkerung durch die Pflege und Nutzung unter anderem eines Stadtparks und des Zoos ein, sich selbst um einheimische Arten zu kümmern.

Museumsdirektor Xavier Huther und Yasmine Ponnampalam, verantwortlich für den zoologischen Garten, nahmen die Auszeichnung entgegen. Bereits 2023 ging der Nachhaltigkeitspreis in die Schweiz, an das Schweizerische Agrarmuseum Burgrain LU.

Zum Museum des Jahres kürte die Jury das Museum in Manchester (GB) für seinen integrativen Ansatz, mit dem es einen Ort für Alle geschaffen habe. Diesen renommierten Preis vergibt das European Museum Forum (EMF) seit 1977 an neu eröffnete oder umfassend neu gestaltete Museen in Europa verliehen.

Unter den nominierten Museen aus der Schweiz waren 2025 neben dem Muzoo das Museum Enter Technikwelt in Solothurn, der Gletschergarten in Luzern und das Internationale Museum der Reformation in Genf.