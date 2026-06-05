Eurovision Song Contest: Reichweitenrekord von Basel besteht weiter

Keystone-SDA

131 Millionen Menschen haben den 70. Eurovision Song Contest in der österreichischen Hauptstadt Wien am TV verfolgt. Der Reichweitenrekord von 166 Millionen Menschen vom letzten Jahr, als der ESC in Basel Halt machte, bleibt somit bestehen.

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(Keystone-SDA) Allerdings war der Rückgang im Vergleich mit dem Vorjahr erwartet worden, schreibt die österreichische Nachrichtenagentur APA am Freitag. Denn in der Diskussion um die Teilnahme Israels hatten einige Länder den diesjährigen ESC in Wien boykottiert. So hatten die fünf Boykottnationen Island, Irland, Spanien, die Niederlande und Slowenien im Vorjahr gemeinsam gut 28 Millionen ESC-Zuschauer.

«Es freut mich sehr, dass wir trotz zahlreicher Boykottaufrufe im Vorfeld und dem Wegfall einiger wichtiger Märkte unsere Ziele erreicht haben», wird ORF-Executive Producer Michael Krön in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. «Die TV-Reichweiten haben mit 131 Millionen unsere Erwartungen sogar noch übertroffen.»

Traditionelle Spitzenreiter aus dem Norden

In rund einem Drittel der gemessenen Märkte gab es denn auch ein Plus bei der Reichweite. Spitzenreiter beim Marktanteil waren dabei traditionell die ESC-begeisterten Nordländer Finnland (92,8 Prozent), Schweden (85,5 Prozent), Norwegen (83,4 Prozent) und Dänemark (79 Prozent).

Rückgänge wurden indes aus Polen, Grossbritannien und Frankreich gemessen. Insgesamt stimmten laut der European Broadcasting Union (EBU) Fans aus 148 Ländern – zwei mehr als im Vorjahr – über die Songs ab. Ausserhalb der 35 Teilnehmerländer voteten Menschen beispielsweise aus den USA, den Niederlanden, Kanada, Spanien, der Türkei oder den Vereinigten Arabischen Emiraten am fleissigsten.

Mit über 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an den TV-Bildschirmen war die Übertragung auch in Österreich ein Quotenerfolg.

Steigerung auf Social Media

Zwischen dem 1. Januar und dem 30. Mai, also zwei Wochen nach dem Finale, zählte man auf den führenden Social-Media-Plattformen insgesamt über 2,75 Milliarden Aufrufe. Der Zuwachs bei TikTok betrug im Vorjahresvergleich 9,4 Prozent, bei Instagram 3,25 Prozent.

Mit gut 450 Content Pieces in diversen Social-Media-Kanälen des ORF erzielte man rund 100 Millionen Views. Die Livestreams und Videostreams kamen seit 24. April auf 66 Millionen Nutzungsminuten allein in Österreich. Mit der Spezialseite songcontest.orf.at sowie dem gesamten orf.at-Netzwerk kam man auf gut 13 Millionen Seitenaufrufe.