The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ex-Mann krank: Kelly Clarkson muss Konzerte verschieben

Keystone-SDA

Die US-Sängerin Kelly Clarkson (43) hat aus familiären Gründen einige Konzerte in Las Vegas verschoben. "Normalerweise halte ich mein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, aber seit einem Jahr ist der Vater meiner Kinder krank und daher muss ich zu diesem Zeitpunkt voll für sie da sein", schrieb Clarkson bei Instagram. Weitere Details teilte sie zunächst nicht mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vier Konzerte standen im August in Las Vegas eigentlich noch auf dem Programm. Clarkson entschuldigte sich bei allen, die bereits Tickets gekauft haben.

Mit dem Vater ihrer Kinder, Brandon Blackstock, war Clarkson sieben Jahre lang verheiratet. 2020 trennten sie sich, 2022 wurde ihre Scheidung vollzogen. Aus der Ehe stammen die Tochter River Rose und der Sohn Remington Alexander. Clarkson hatte 2002 die erste Staffel der US-Castingshow «American Idol» gewonnen und ist seitdem unter anderem als Sängerin und Moderatorin weltberühmt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft