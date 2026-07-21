Explosion eines Elektrorollers in Winterthur legt Bahnverkehr lahm

Keystone-SDA

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Ein Elektroroller ist am Montagabend im Neuwiesenquartier in Winterthur in Brand geraten. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr die Bahnstrecke zwischen Winterthur und Hettlingen vorübergehend sperren.

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(Keystone-SDA) Der Elektroroller explodierte kurz vor Mitternacht in der Nähe der Bahngleise, wie die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag mitteilte. Anschliessend standen der Roller und eine angrenzende Hecke in Brand. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen sei die Explosion auf den Akku des Elektrorollers zurückzuführen. Dieser wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Stadtpolizei Winterthur schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere zehntausend Franken. Sie führt nun weitere Ermittlungen zur Brandursache.