EY zeichnet Unternehmer-Persönlichkeiten des Jahres 2024 aus

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Sie entwickeln vierbeinige Roboter, transportieren schwere Waren oder erfinden Gels gegen Schmerzen: Sechs Unternehmerpersönlichkeiten wurden am Freitag vom Beratungsunternehmen EY mit dem Unternehmerpreis «Entrepreneur of the Year 2024» ausgezeichnet.

In der Kategorie «Industrie, High-Tech & Life Sciences» zeichnete das Beratungsunternehmen Silvia Scherer, Mitgründerin der Genfer Firma Aptissen, aus. Mit dem injizierbaren Gel Synolis habe die Firma ein innovatives Produkt lanciert, das rasch zu einer Wiederherstellung der Mobilität und einer langanhaltenden Schmerzlinderung verhelfe, so die Jury.

Andrea Galli, CEO der Pini Group, wurde in der Kategorie «Dienstleistung & Handel» ausgezeichnet. Das Unternehmen hat sich auf die Planung und das Management komplexer Infrastrukturprojekte spezialisiert – und dies weltweit.

In der Kategorie «Family Business» ging die Auszeichnung an Esther Studer, Peter Galliker und Rolf Galliker von der Luzerner Galliker Transport AG. Diese führten in dritter Generation das Unternehmen und seien eine Unternehmerfamilie par excellence.

Als «Emerging Entrepreneur» ausgezeichnet wurde Péter Fankhauser. Er ist Mitgründer des ETH-Spin-offs Anybotics, das mit seinen vierbeinigen Robotern – ausgestattet mit künstlicher Intelligenz – Arbeitern in der Öl-, Gas- und Chemieindustrie wiederkehrende, schmutzige und gefährliche Aufgaben abnimmt.

Die Preisverleihung fand am Freitagabend im Rahmen einer Gala im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) statt. Rund 400 geladene Gäste wohnten laut Mitteilung dem Anlass bei. Den Angaben zufolge wurde der Preis das 27. Mal vergeben.