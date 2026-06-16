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Féraud stellt sich der Gemeindeversammlung von Crans-Montana

Keystone-SDA

Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, hat sich am Dienstagabend vor seinen Bürgerinnen und Bürgern entschuldigt. 378 nahmen an der Versammlung teil. Seit der Medienkonferenz nach der Brandkatastrophe hatte er sich nicht mehr öffentlich geäussert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Im Namen des Gemeinderates möchte ich mich bei den Familien, den Opfern und ihren Angehörigen für den Schmerz und die Trauer entschuldigen, die sie durchleben», sagte Féraud bewegt, bevor zu Beginn der Sitzung eine Schweigeminute eingelegt wurde für die Brandkatastrophe der Silvesternacht in der Bar «Le Constellation».

«Alle öffentlichen Einrichtungen werden bis Ende des Jahres überprüft. Das ist die Reaktion des Gemeinderates auf die festgestellten Mängel», versprach Patrick Clivaz, der für Sicherheit zuständige Gemeinderat. Sechsundfünfzig Kontrollen wurden demnach bereits durchgeführt.

Während der Fragestunde fragte ein Einwohner, ob die Bürger nicht über den Verbleib bestimmter Ratsmitglieder im Amt mitreden sollten. Ein anderer forderte den Gemeindepräsidenten zum Rücktritt auf.

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