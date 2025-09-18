Fünf Tote nach russischem Bombenangriff in der Ostukraine
In der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind mindestens fünf Menschen durch einen russischen Bombenangriff getötet worden. Das russische Militär habe eine 250-Kilogramm-Bombe auf ein Wohngebiet abgeworfen, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Vadim Filaschkin, bei Telegram mit.
(Keystone-SDA) Vier mehrstöckige Wohnhäuser seien dabei beschädigt worden. Filaschkin rief die verbliebenen Einwohner erneut zur Evakuierung auf.
Die Frontlinie hat sich von drei Seiten bis auf wenige Kilometer an die Industriestadt genähert. Von einst über 60.000 Einwohnern soll trotz ständigem Beschuss noch etwa ein Zehntel in der Stadt ausharren.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.