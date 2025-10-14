Für Michelle Hunziker ist Ex-Ehemann Ramazzotti wie ein «Bruder»

Keystone-SDA

Für TV-Moderatorin Michelle Hunziker ist ihr Ex-Mann Eros Ramazzotti heute wie ein "Bruder". " Wir sind eine Familie, wir mögen uns und stehen uns mit ganzem Herzen nahe", sagte sie in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

(Keystone-SDA) Die in Mailand lebende 48-jährige Hunziker bedauert heute, wie die Ehe mit dem Popstar zu Ende gegangen ist. Sie waren von 1998 bis 2002 verheiratet.

«Heute würde ich mich anders verhalten. Wenn man jung ist, hat man viele emotionale Lücken und Unsicherheiten und weiss oft nicht, wie man mit bestimmten Situationen umgehen soll. In einem wirklich schwierigen Moment war ich nicht in der Lage, die Situation zu bewältigen», so Hunziker. Ausserdem sei damals gerade ihr Vater gestorben.

Auf die Frage, was sie heute von Treue in einer Beziehung hält, antwortete die Moderatorin: «In jungen Jahren wird einem beigebracht, Treue sei in einer Beziehung das Wichtigste. Aber heute denke ich, dass ein gemeinsames Lebensprojekt viel bedeutender ist.»

«Es gibt Menschen», sagte Hunziker weiter, «die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben begegnen, weil sie ein Stück des Weges gemeinsam gehen müssen. Das sind sehr wichtige Menschen, mit denen man ein Lebensprojekt teilt, Kinder bekommt – und die für immer einen Platz im Herzen behalten.»

Sie denke aber, dass Liebesgeschichten enden, weil man irgendwann nicht mehr in dieselbe Richtung blicke. Weil der eine mit 100 km/h fahre und der andere mit 50. «Und bei der ersten Kurve verliert man sich aus den Augen. Weil man spürt, dass der gemeinsame Wegabschnitt zu Ende gegangen ist», so Hunziker.

Hunziker und Eros Ramazzotti galten als ein glamouröses und beliebtes Paar der italienischen Öffentlichkeit. Sie haben gemeinsam die 29-jährige Tochter Aurora. Mit ihrem zweiten Ehemann Tomaso Trussardi, mit dem sie bis 2023 sieben Jahre lang verheiratet war, hat Hunziker zwei weitere Töchter.

Derzeit ist sie mit dem Mailänder Unternehmer Nino Tronchetti Provera liiert. Dieser ist geschieden und hat drei Töchter aus seiner früheren Ehe.