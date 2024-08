Fahndung nach Tatverdächtigem nach Tötungsdelikt in Basel

(Keystone-SDA) Die Kriminalpolizei hat nach dem Tötungsdelikt vom Donnerstag in Basel eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, der sich in einer stationären Massnahme der Psychiatrischen Universitätsklinik befunden hatte.

Vor der Tat hatte der Mann die Klinik verlassen. Er gilt als gefährlich, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Freitag heisst. Dabei rät sie, den Tatverdächtigen nicht anzusprechen, sondern Beobachtungen umgehend zu melden. Das Fahndungsfoto mit den Angaben zum Verdächtigen ist auf der Webseite der Staatsanwaltschaft einsehbar.

Am Donnerstag wurde am Nasenweg im Basler Breite-Quartier in einem Mehrfamilienhaus eine 75-jährige Frau getötet. Die Polizei sperrte daraufhin das Gebiet um den Tatort grossräumig ab.