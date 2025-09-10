Fahrdienstvermittler Uber verlegt Schweizer Hauptsitz nach Luzern
Uber hat seinen Schweizer Hauptsitz von Zürich in die Stadt Luzern verlegt. Die Uber Switzerland GmbH ist laut Handelsregisterauszug im Businesscenter Office Werft am Vierwaldstättersee eingetragen.
(Keystone-SDA) Die «Luzerner Zeitung» berichtete am Mittwoch online unter Berufung auf einen Handelsregistereintrag über den Umzug.
Das Büro in Zürich an der Stockerstrasse bleibe bestehen, sei jedoch nicht mehr Hauptsitz, hiess es. Laut Uber ist der Umzug Teil der Expansionsstrategie. Luzern sei wegen des starken Wachstums seit dem Markteintritt 2019 sowie der zentralen Lage eine naheliegende Wahl, war zu lesen. Am neuen Standort arbeiten derzeit fünf Mitarbeitende.
Nicht betroffen vom Umzug sei der Essenslieferdienst Uber Eats, der weiterhin in Zürich angesiedelt bleibe.
Der Fahrdienstvermittler gibt immer wieder zu reden. Gewerkschaften klagen seit Jahren über Gesetzesverstösse, mehrere Verfahren landeten bereits vor dem Bundesgericht.
Uber war vor fünf Jahren auch Thema im Luzerner Kantonsparlament. Ein vom damaligen SP-Kantonsrat David Roth gefordertes Uber-Verbot in Luzern lehnte das Parlament jedoch ab.