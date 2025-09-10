The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fahrdienstvermittler Uber verlegt Schweizer Hauptsitz nach Luzern

Keystone-SDA

Uber hat seinen Schweizer Hauptsitz von Zürich in die Stadt Luzern verlegt. Die Uber Switzerland GmbH ist laut Handelsregisterauszug im Businesscenter Office Werft am Vierwaldstättersee eingetragen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die «Luzerner Zeitung» berichtete am Mittwoch online unter Berufung auf einen Handelsregistereintrag über den Umzug.

Das Büro in Zürich an der Stockerstrasse bleibe bestehen, sei jedoch nicht mehr Hauptsitz, hiess es. Laut Uber ist der Umzug Teil der Expansionsstrategie. Luzern sei wegen des starken Wachstums seit dem Markteintritt 2019 sowie der zentralen Lage eine naheliegende Wahl, war zu lesen. Am neuen Standort arbeiten derzeit fünf Mitarbeitende.

Nicht betroffen vom Umzug sei der Essenslieferdienst Uber Eats, der weiterhin in Zürich angesiedelt bleibe.

Der Fahrdienstvermittler gibt immer wieder zu reden. Gewerkschaften klagen seit Jahren über Gesetzesverstösse, mehrere Verfahren landeten bereits vor dem Bundesgericht.

Uber war vor fünf Jahren auch Thema im Luzerner Kantonsparlament. Ein vom damaligen SP-Kantonsrat David Roth gefordertes Uber-Verbot in Luzern lehnte das Parlament jedoch ab.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft