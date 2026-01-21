Fahrer unter Alkoholeinfluss in Hunzenschwil AG an Unfall beteiligt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zweier Autos am Dienstagabend in Hunzenschwil AG hat die Polizei einen stark alkoholisierten Unfallbeteiligten aufgegriffen und verzeigt. Der 34-jährige Lenker musste seinen Führerausweis abgeben. Personen wurden keine verletzt.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.00 Uhr auf der Seetalstrasse und wurde von einem 67-jährigen Autofahrer verursacht, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Polizei führte bei beiden Lenkern einen Atemalkoholtest durch: Der Unfallverursacher war nüchtern, der Lenker des am Unfall beteiligten und vortrittsberechtigten Fahrzeugs war gemäss Mitteilung jedoch stark alkoholisiert. Die Polizei verzeigte auch den Unfallverursacher bei der Staatsanwaltschaft.