Fahrer unter Alkoholeinfluss in Hunzenschwil AG an Unfall beteiligt
Bei einer Kollision zweier Autos am Dienstagabend in Hunzenschwil AG hat die Polizei einen stark alkoholisierten Unfallbeteiligten aufgegriffen und verzeigt. Der 34-jährige Lenker musste seinen Führerausweis abgeben. Personen wurden keine verletzt.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.00 Uhr auf der Seetalstrasse und wurde von einem 67-jährigen Autofahrer verursacht, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.
Die Polizei führte bei beiden Lenkern einen Atemalkoholtest durch: Der Unfallverursacher war nüchtern, der Lenker des am Unfall beteiligten und vortrittsberechtigten Fahrzeugs war gemäss Mitteilung jedoch stark alkoholisiert. Die Polizei verzeigte auch den Unfallverursacher bei der Staatsanwaltschaft.