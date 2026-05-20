Falsche Polizisten und Bankangestellte erbeuten im Kanton Bern Geld

Keystone-SDA

Seit einigen Wochen kommt es im französischsprachigen Teil des Kantons Bern vermehrt zu Betrugsversuchen per Telefon mit falschen Polizisten und angeblichen Bankangestellten. In fünf Fällen waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten insgesamt rund 16'500 Franken.

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(Keystone-SDA) Seit Anfang Mai wurden der Polizei 24 solcher Anrufe gemeldet, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. In einem der Fälle rief ein angeblicher Bankangestellter ein Opfer an und betonte, es gebe ein Problem mit der Bankkarte. Der Betrüger gelangte so in den Besitz des Pin-Codes seines Opfers. Wenig später erschien ein als Polizist verkleideter Mann beim Opfer, um die Bankkarte abzuholen.

In der Folge wurde mehrfach Geld vom Konto des Opfers abgehoben, insgesamt rund 10’000 Franken. Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sie mahnt zur Vorsicht und ruft dazu auf, nie persönliche Daten wie Passwörter oder Pin-Codes weiterzugeben. Auch Geld oder Wertsachen sollten nie Unbekannten übergeben werden.

Opfer sollten sich auch von alarmierenden Nachrichten nicht verunsichern oder unter Druck setzen lassen. Bei einem verdächtigen Anruf sei es am besten, das Gespräch sofort abzubrechen und die Polizei zu verständigen.