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Fast zwei Tonnen Pommes frites in die Schweiz geschmuggelt

Keystone-SDA

Ein 30-jähriger Mann hat aus Frankreich 1860 Kilogramm Pommes frites ungekühlt und unverzollt in die Schweiz geschmuggelt. Mobile Zollbeamten erwischten den Iraker am Montag im solothurnischen Flüh.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zudem war der Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschild um 670 Kilogramm überladen gewesen, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Freitag mitteilte.

Das Bundesamt leitete nach eigenen Angaben ein Zollstrafverfahren ein. Es beschlagnahmte den Lieferwagen, zog die Pommes frites ein und zeigte den Lenker des überladenen Fahrzeugs an.

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