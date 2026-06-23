FC Basel erhält grünes Licht für neues Trainingscenter

Keystone-SDA

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Der FC Basel 1893 kann die Planung für sein neues Trainingscenter vorantreiben. Die Basler Regierung hat dem dafür nötigen Dienstbarkeitsvertrag zugestimmt.

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(Keystone-SDA) Das neue Gebäude soll auf den Sportanlagen St. Jakob entstehen und die gesamte Infrastruktur der ersten Mannschaft beheimaten, wie der FC Basel am Dienstag mitteilte. Geplant ist der Bau entlang des Weges „Grosse Allee“ auf der Höhe des Trainingsplatzes 19.

Für das Vorhaben gründete die FC Basel Holding AG letzten Januar eine Tochtergesellschaft. Nach der Genehmigung durch die Regierung können nun die Detailplanung und die Baueingabe angegangen werden. Der Baustart ist für Sommer oder Herbst 2027 vorgesehen, wie es weiter heisst.

Das Projekt umfasst neben den Räumlichkeiten für die erste Mannschaft auch eine Kantine. Teile der Infrastruktur sollen auch der Frauenabteilung zur Verfügung stehen. Im Zuge des Neubaus werden zudem drei Trainingsplätze sowie das bestehende Garderobengebäude der Frauenteams saniert.