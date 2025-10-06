FCZ-Fans demolieren bei Fanmarsch in Zürich Polizeiauto
Während des FCZ-Fanmarschs in Zürich hat eine Gruppe von FCZ-Fans am Samstagabend ein Fahrzeug der Stadtpolizei Zürich demoliert. Die beiden Polizisten, die sich in dem Fahrzeug befanden, blieben unverletzt.
(Keystone-SDA) Wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte, handelte es sich bei dem Polizeifahrzeug um eines der Begleitautos der Verkehrspolizei. Es fuhr dem FCZ-Fanmarsch rund 100 Meter voraus.
Kurz vor 18.30 Uhr rannten laut Mitteilung mehrere Personen, die FCZ-Fanjacken trugen, aus einer Seitengasse zum Auto und schlugen mit einem Nothammer darauf ein. Dabei zertrümmerten sie mehrere Scheiben.