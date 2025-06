FDP und SVP Köniz holen Mitte ins Boot und möchten Fünfer-Allianz

Keystone-SDA

In Köniz werden die Karten neu gemischt: FDP, SVP und Die Mitte steigen dieses Jahr gemeinsam in die Gemeinderatswahlen. Ihr Ziel ist sogar eine Fünfer-Allianz.

(Keystone-SDA) Die Tür sei offen für eine Listenverbindung auch mit GLP und EVP, teilten sie am Freitag mit. So wäre gewährleistet, dass auch in Zukunft alle massgebenden Kräfte im Gemeinderat und in den Kommissionen ausgewogen vertreten seien.

Bei den letzten Wahlen gab es wie immer eine Listenverbindung von FDP und SVP, dazu eine von GLP, EVP und Mitte. Letztere drei Parteien bilden im Parlament eine gemeinsame Fraktion. Bei knappen Entscheiden spielen sie mitunter das Zünglein an der Waage.

Die Listenverbindungen müssen in Köniz in der zweiten Juli-Hälfte eingegeben werden. Im linken Lager sind traditionell SP und Grüne verbunden. Im Gemeinderat haben zurzeit SP, Grüne, SVP, FDP und GLP je einen Sitz. Die Wahlen finden am 28. September statt.