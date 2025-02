Feldschlösschen macht 2024 weniger Umsatz

Die Brauerei Feldschlösschen hat 2024 unter der negativen Konsumentenstimmung und dem schlechten Wetter gelitten. Der Umsatz ist um 1 Prozent gesunken. Bei der Stange halten konnte Feldschlösschen die Trinker mit alkoholfreien Bieren sowie Craft- und Spezialbieren.

(Keystone-SDA) Die grösste Brauerei der Schweiz zeigte sich insgesamt zufrieden, weil sie trotz eines rückläufigen Marktes ihre stabile Position im Biermarkt habe halten können, hiess es in einer Mitteilung der Schweizer Carlsberg-Tochter vom Donnerstag. Der Bierabsatz von Feldschlösschen ging 2024 zwar um 1 Prozent zurück, der Rückgang blieb aber geringer als die Abnahme des Schweizer Gesamtmarktes, der um 1,4 Prozent schrumpfte.

Alkoholfreie Biere weiter im Trend

Zulegen konnte das Rheinfelder Traditionsunternehmen bei alkoholfreien Bieren. Dort stieg das Absatzvolumen gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent. Seit 2018 waren mehr als ein Drittel der neu lancierten Produkte von Feldschlösschen alkoholfreie Biere.

Bei den alkoholfreien Bieren schlägt sich Feldschlösschen besser als der Gesamtmarkt: Beim Branchenprimus machten Biere ohne Alkohol zuletzt 9 Prozent des gesamten Biervolumens aus. Im Gesamtmarkt ist der Anteil alkoholfreier Biere seit 2018 von unter 3 Prozent auf lediglich 7 Prozent im 2024 gestiegen.

Zulegen konnte Feldschlösschen auch mit Craft- und Spezialitätenbieren. Der Absatz stieg um 3 Prozent. Der Bierhersteller erwartet allerdings eine Sättigung in diesem Segment.

Auch im Bereich Mineralwasser und Softdrinks konnte Feldschlösschen trotz rückläufigen Schweizer Gesamtmarkts (-1.1 Prozent) mit der Marke Pepsi um 2 Prozent zulegen. Feldschlösschen stellt Pepsi seit drei Jahren in Lizenz am Standort Rhäzüns her.

Pläne für neues Hochregallager in Rheinfelden

Im für die Strategie des Unternehmens immer wichtiger werdenden Getränkehandel konnte Feldschlösschen seinen Umsatzanteil um rund 2 Prozentpunkte steigern. Feldschlösschen sieht die Direktdistribution an die Gastronomie als strategisch wichtigen Wachstumstreiber und Standbein im anspruchsvollen Markt. Um das Geschäftsfeld zu stärken, arbeitet das Unternehmen laut Mitteilung an Investitionen für ein Hochregallager am Standort im aargauischen Rheinfelden.

Die 1876 gegründete Brauerei gehört seit 2000 zur dänischen Brauereigruppe Carlsberg. Das Unternehmen beschäftigt 1200 Mitarbeitende an 22 Standorten in der ganzen Schweiz.