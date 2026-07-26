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Festival Luzern Live zieht mit 130’000 Besuchenden positive Bilanz

Keystone-SDA

Das Festival Luzern Live zählte bei seiner vierten Ausgabe rund 130'000 Besucherinnen und Besuchern. Das ist leicht mehr als in den Vorjahren, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das zehntägige Festival ging am Samstag mit Fritz Kalkbrenner im KKL zu Ende. Trotz wetterbedingter Herausforderungen, besonders während des Aufbaus und zu Beginn des Festivals, besuchten laut Veranstaltern rund 130’000 Menschen die Konzerte und Veranstaltungen am Luzerner Seebecken.

Als Erfolg wertete das Festival besonders die neue Bühne im Vierwaldstättersee, direkt vor dem Europaplatz. Sie bot mehr Platz für das Publikum und bessere Sichtverhältnisse. So seien beim Konzert von Lo & Leduc über 6000 Personen auf dem Europaplatz versammelt gewesen, mehr als beim Nemo-Konzert 2024, hiess es.

Die Organisatoren sprachen zudem von einer friedlichen Festivalatmosphäre und einem ruhigen Verlauf «ohne nennenswerte Zwischenfälle».

Die fünfte Ausgabe von Luzern Live ist für Juli 2027 geplant.

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