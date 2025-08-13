The Swiss voice in the world since 1935
Festnahme nach Überfall auf Bank in Sargans SG

Keystone-SDA

Nach einem Überfall auf eine Filiale der St. Galler Kantonalbank in Sargans am Mittwochvormittag ist der mutmassliche Täter festgenommen worden. Er wollte mit einer Beute von mehreren tausend Franken Beute flüchten, kam aber nicht weit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann hatte kurz nach neun Uhr die Bank betreten. Er trug eine Waffe bei sich und forderte von den Angestellten Bargeld. Mit der Beute verliess er danach die Bank. Weitere Bankangestellte sowie Passanten hatten aber den Überfall beobachtet und Alarm ausgelöst.

Die erste bei der Bank eintreffende Patrouille habe den mutmasslichen Täter anhand des zusammen mit der Alarmierung gemeldeten Signalements erkannt und ihn festnehmen können, erklärte der Sprecher der St. Galler Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es handelt sich um einen 61-jährigen Tschechen ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Beim Überfall seien die beiden Angestellten und die Kundin körperlich unverletzt geblieben, heisst es in der Mitteilung. Für sie wurde eine psychologische Betreuung organisiert. Es laufen weitere Abklärungen, unter anderem werden Spuren gesichert.

