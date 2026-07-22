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Festnahme nach mutmasslichem Diebstahlversuch in Neuenhof AG

Keystone-SDA

Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal hat am Dienstag in Neuenhof einen 42-jährigen Mann festgenommen. Er soll zuvor in eine Wohnung eingedrungen sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bewohnerin der Wohnung an der Glärnischstrasse habe kurz vor 13.30 Uhr gemerkt, wie jemand die angelehnte Terrassentür aufgeschoben habe, teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Als sie nachgeschaut habe, habe sie einen unbekannten Mann angetroffen.

Nachdem sie ihn angesprochen habe, sei er mit einem Velo davongefahren. Daraufhin verständigte die Bewohnerin die Polizei. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Baden, der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal sowie der Kantonspolizei Aargau seien daraufhin ausgerückt. Der Rumäne ohne festen Wohnsitz in der Schweiz sei der Polizei gemäss Medienmitteilung einschlägig bekannt.

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