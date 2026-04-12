Feuer in Berner Gebäude führt zu hohem Sachschaden

Keystone-SDA

An der Lorrainestrasse in Bern ist es am Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Gebäude gekommen. Laut der Polizei entstand dabei ein hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 7.30 Uhr wurde der Kantonspolizei ein automatisierter Brandalarm übermittelt. Gemäss ersten Erkenntnissen vom Sonntag war laut der Polizei aus noch zu klärenden Gründen ein Akkuschrank in dem Gebäude in Brand geraten.

Die ausgerückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung Bern konnten diesen rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Polizei weiter mitteilte. Durch das Feuer entstand eine starke Rauchentwicklung.

Der Rauch geriet dabei auch in eine angrenzende Einstellhalle. Der betroffene Strassenabschnitt wurde während der Dauer des Einsatzes gesperrt.

Wohnungen wurden derweil keine beschädigt, jedoch entstand durch Feuer und Rauch ein hoher Sachschaden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen über die genaue Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache seien aufgenommen worden.