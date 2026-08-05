Feuer in Dubai – mehrere Fahrzeuge in Brand

Keystone-SDA

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In der emiratischen Metropole Dubai ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen. Dabei seien durch einen "Vorfall" in einer Werkstatt im Süden Dubais mehrere Lastwagen und Wohnwagen in Brand geraten, teilte das Medienbüro der Stadt mit. Das Feuer sei gelöscht worden, Opfer habe es nicht gegeben.

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(Keystone-SDA) In der Nacht hatte es unbestätigte Berichte über Explosionen am Hafen Dschabal Ali, der im Süden von Dubai liegt, gegeben. Dieser zählt zu den grössten Containerhäfen weltweit und gilt als Rückgrat für die Wirtschaft und den Handel der Emirate. In sozialen Medien geteilte Fotos und Videos sollen zeigen, wie dort grosse Rauchwolken am Himmel aufsteigen.

Es wurde dabei spekuliert, ob es sich um einen Angriff des Irans oder auch der Huthi-Miliz im Jemen handeln könnte. Die Miliz hatte schon 2022 Öl-Infrastruktur und den Flughafen der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi angegriffen. Die Emirate gerieten im laufenden Iran-Krieg zusammen mit dem Golfstaat Kuwait besonders stark unter Beschuss.