Feuerwehr birgt Mann nach Unfall bei Silvaplana GR aus dem Auto

Bei einer Kollision von drei Fahrzeugen in der Nähe von Silvaplana am Dienstag hat sich ein 66-Jähriger schwer verletzt. Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Auto. Anschliessend wurde er gemäss der Polizei durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem Auto Richtung Silvaplana, als sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte es seitlich-frontal mit dem Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Durch diesen Aufprall geriet das Auto des 66-Jährigen ins Schleudern, drehte sich um 90 Grad und es kam zu einer Kollision mit dem nachfolgenden Fahrzeug eines 49-Jährigen.

Der 49-Jährige wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Strasse zwischen Maloja und Silvaplana war für zwei Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei klärt gemäss Communiqué die Unfallursache ab.