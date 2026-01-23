Feuerwehr löscht Brand in einem Labor der FHNW in Muttenz BL

Keystone-SDA

In einem Labor der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz BL ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das «kleine Feuer» brach kurz vor 20.30 Uhr beim Erwärmen von Epoxidharz in einer Versuchskapelle aus, wie es heisst. Die Studierenden hätten das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte aufgrund eines automatischen Alarms bereits verlassen und es sei niemand verletzt worden.

Die Chemiewehr führte Messungen durch, wie es weiter heisst. Im ganzen Gebäude hätten aber «keinerlei Auffälligkeiten» festgestellt werden können.