Feuerwehrmann bei Brand in Langenthal leicht verletzt

Keystone-SDA

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Beim Brand auf dem Dach eines Firmengebäudes ist am Dienstagabend in Langenthal ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Auf dem Dach fanden Sanierungsarbeiten statt.

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(Keystone-SDA) Die Feuerwehr wurde kurz nach 17.30 Uhr alarmiert. Vom Dach der Firma Motorex stieg eine grosse dunkle Rauchsäule auf, wie Medienbilder zeigten. Nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und der Berner Kantonspolizei barsten zwei Gasbehälter.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Dach des Firmengebäudes an der Bern-Zürichstrasse bereits in Vollbrand. Das Firmengebäude wurde evakuiert. Die Bevölkerung wurde wegen des starken Rauchs gebeten, Fenster und Türen zu schliessen.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Im Anschluss wurde eine Brandwache eingerichtet. Die Bahnlinie zwischen Langenthal und Melchnau musste für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im öffentlichen und privaten Verkehr.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.