Feuerwerkskörper verletzt in Basel zwei Frauen

Keystone-SDA

An der Bundesfeier auf dem Bruderholz in der Stadt Basel sind am Abend des 1. Augusts zwei Personen durch einen irregeleiteten Feuerwerkskörper verletzt worden. Das Feuerwerk war gemäss der Staatsanwaltschaft von einem 20-Jährigen in der Nähe des Festzeltes gezündet worden.

(Keystone-SDA) Ein 20-jähriger Mann wollte bei einer Liegenschaft einen Feuerwerkskörper in die Höhe steigen lassen, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Aus noch unklaren Gründen sei der Feuerwerkskörper jedoch über die Strasse in ein gegenüberliegendes Festzelt geflogen und dort detoniert.

Durch den Knall erlitten gemäss Communiqué eine 48-jährige sowie eine 21-jährige Frau Verletzungen. Sie wurden vor Ort von Samaritern betreut.