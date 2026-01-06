Finanzielle Hilfe zur Unterstützung von Opfern und Familien

Keystone-SDA

Die Opfer des Dramas von Crans-Montana sowie ihre Familien werden eine finanzielle Unterstützung erhalten. Dies gab der Walliser Staatsrat am Dienstag nach einer ausserordentlichen Sitzung bekannt. Die Modalitäten dieser Unterstützung müssen noch festgelegt werden.

(Keystone-SDA) Die Walliser Regierung will die vom Brand in Crans-Montana VS betroffenen Familien finanziell und administrativ unterstützen, insbesondere durch die Opferhilfe-Beratungsstellen gemäss dem Bundesgesetz über die Hilfe für Opfer von Straftaten. Die Regierung beabsichtigt zudem, den verschiedenen Einsatzteams, die im Rahmen dieses Dramas tätig waren, Hilfe zu leisten.

Beim Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana waren in der Neujahrsnacht 40 Menschen ums Leben gekommen und 116 verletzt worden. 83 der Verletzten befanden sich am Montag noch im Spital.