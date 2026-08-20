Finanzielle Perspektiven des Kantons Bern verschlechtern sich

Keystone-SDA

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Der Kanton Bern rechnet in seinem Budget 2027 mit einem Überschuss von 269 Millionen Franken. Doch die Finanzlage verschlechtert sich laut Regierungsrat. Es drohe ein strukturelles Defizit.

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(Keystone-SDA) Der Aufgaben- und Finanzplan bis 2030 rechnet mit Aufwandüberschüssen von bis zu 340 Millionen Franken pro Jahr. In allen Jahren wird mit einer Neuverschuldung gerechnet. 2027 sind es noch 73 Millionen Franken, danach rund 600 Millionen pro Jahr.

Entlastungspakete werden vorläufig noch keine geschnürt, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Doch der im März neu gewählte Regierungsrat will eine vertiefte Analyse vornehmen und gestützt darauf dann über Massnahmen entscheiden.

Die Steuerstrategie wird weiter umgesetzt. Im Budget 2027 ist eine Steuersenkung um 0,45 Steuerzehntel für natürliche Personen eingestellt und eine Glättung der Progression zugunsten von tiefen und mittleren Einkommen.