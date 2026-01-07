Finanzkontrolle sieht Hürden für Digitalisierung der AHV

Keystone-SDA

Die Digitalisierung der ersten Säule - dazu gehört die AHV - ist ein Wunsch der Politik, doch bei der Umsetzung harzt es. Die Finanzkontrolle sieht den Grund dafür in den zersplitterten Strukturen und mangelnder Abstimmung unter den Beteiligten.

(Keystone-SDA) Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) habe eine Grundlage geschaffen, die sowohl rechtliche Anpassungen als auch die Einführung neuer digitaler Prozesse und Dienste umfasse. Das schreibt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) im Bericht vom Mittwoch.

Während das BSV digitale Steuerungsinstrumente wolle, sähen die Durchführungsstellen darin eine Bedrohung ihrer Autonomie, und sie befürchteten übermässige Zentralisierung. Die Rede ist von einem «tiefgreifenden Zerwürfnis» zwischen den beiden Seiten.

Die Finanzkontrolle empfiehlt, gemeinsam verbindliche Zuständigkeiten, Entscheidungswege und Umsetzungen zu definieren. Das BSV nennt als Hauptziel der Digitalisierung Online-Zugänge zu Versicherungsdaten und -leistungen. Die Durchführungsstellen hingegen kritisieren, dass gewisse Schlussfolgerungen im Bericht «nicht wirklich» die Realität widerspiegelten.