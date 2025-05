Geldcast mit Luzia Tschirky: Wie weiter in der Ukraine?

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Die neue Folge unseres Finanzpodcasts Geldcast ist da. Hören Sie hier das Gespräch zwischen Fabio Canetg und Luzia Tschirky, ehemalige Russland-Korrespondentin beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Geldcast Talk: Luzia Tschirky, wie weiter in der Ukraine?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Donald Trump will Frieden in der Ukraine. Dafür will er Russland weit entgegenkommen. Was bedeutet das für die ukrainische Bevölkerung?

