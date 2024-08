Flughafen Catania kehrt nach Vulkanausbruch zu Normalbetrieb zurück

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Flughafen von Catania auf Sizilien ist am Sonntagabend zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Zuvor war die Zahl der ankommenden Flüge wegen eines Lavastroms und des vom Vulkan Ätna ausgestossenen Rauchs reduziert worden. Der Ätna ist der grösste aktive Vulkan Europas.

Der Flughafen Catania an der sizilianischen Ostküste warnte die Passagiere jedoch vor möglichen Verspätungen und Annullierungen. Früher am Sonntag hatte der Flughafen angekündigt, dass aufgrund der vulkanischen Aktivität am Sonntagmorgen die ankommenden Flüge auf sechs pro Stunde reduziert und ein Teil des Flughafens geschlossen werden würde.

Im vergangenen Monat hatte der verkehrsreichste Flughafen der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien zweimal alle Flüge ausgesetzt, nachdem Eruptionen Vulkanasche auf die Start- und Landebahnen geschleudert hatten.