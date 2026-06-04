Flughafen Zürich legt Pläne für Dock A öffentlich auf

Keystone-SDA

Der Flughafen Zürich legt die Pläne für den Neubau des Docks A ab Montag öffentlich auf. Den neuen Tower hat der Bund bereits genehmigt.

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(Keystone-SDA) Das neue Dock wird nördlich des heutigen Standorts gebaut, wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) am Donnerstag mitteilte. Der Bau des Towers beginnt ab 2027. Er wird zuerst als freistehendes Gebäude betrieben. Das Dock entsteht dann um den Tower herum.

Der Neubau ist nötig, weil die Bauten aus dem 1980er-Jahren den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Funktionalität nicht mehr entsprechen, wie es in der Mitteilung heisst.

Geplant ist ein nachhaltiger Bau aus Holz mit grossen Fensterfronten. Photovoltaikanlagen sollen zwei Drittel des Strombedarfs decken. Die Pläne liegen bis am 7. Juli öffentlich auf.