Flughafen Zürich trotz Iran-Krieg mit mehr Passagieren im März

Keystone-SDA

Der Flughafen Zürich hat trotz des Iran-Kriegs seinen Steigflug fortgesetzt. Im März kletterten die Passagierzahlen erneut. Zudem machten auch die Läden mehr Umsatz.

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(Keystone-SDA) Im März reisten 2,47 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend hiess. Das ist ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.

Allerdings hat sich die Wachstumsrate seit dem Ausbruch der Kriegshandlungen im Mittleren Osten abgeschwächt. Im Januar (+6,8 Prozent) und Februar (+7,9 Prozent) hatten die Passagierzahlen stärker zugelegt als im März.

Das Wachstum ist den Europaflügen zu verdanken. Auf dem «Alten Kontinent» flogen 1,88 Millionen Menschen über den Flughafen Zürich. Das waren 9,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Weniger Passagiere aus dem Mittleren Osten

Dagegen sank die Zahl der Interkontinentalreisenden um 6,9 Prozent auf 584’441. Nachdem der Iran die grossen Flughäfen in den Arabischen Emiraten unter Beschuss genommen hatte, stellten diese Drehkreuze den Betrieb zeitweise ein. Passagiere aus dem Mittleren Osten machten am Flughafen Zürich nur noch 1,3 Prozent der Reisenden aus, nachdem sie im Vorjahres-Monat noch 5,4 Prozent betragen hatten.

Einen leichten Rückgang gab es auch bei den Reisenden nach Nordamerika. Dagegen gab es mehr Passagiere auf den Strecken nach Fernost, Afrika und Lateinamerika.

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg im Februar um 2,3 Prozent und jene der Umsteigepassagiere um 10,6 Prozent. Die Anzahl der Flugbewegungen nahm derweil um 2,7 Prozent auf 21’492 zu. Die Sitzplatzauslastung stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 77,2 Prozent.