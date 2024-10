Flugsicherung: Probleme im gesamten deutschen Luftraum

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Eine Störung bei der Deutschen Flugsicherung hat zu Problemen im gesamten deutschen Luftraum geführt. Wegen der inzwischen behobenen Störung sei es deutschlandweit zu Verspätungen in unterschiedlicher Ausprägung gekommen, teilte die Flugsicherung mit.

Durch die Störung sei es insbesondere zum Ausfall von Flugplandaten und Wetterdaten gekommen, so die Behörde. Weiter hiess es: «Die Störung wurde behoben, seit 10.25 Uhr laufen die Systeme wieder.» Die während der Störung verloren gegangenen Daten müssten aber nachgepflegt werden.

Am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt kam es zu grossen Problemen: Es gebe «erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfälle», hiess es auf der Internetseite des Flughafenbetreibers Fraport. Das Unternehmen sprach von rund 70 Annullierungen. «Wir rechnen nicht mit viel mehr Ausfällen, weil die Probleme behoben sind», sagte ein Sprecher. Die Auswirkungen hielten sich demnach in Grenzen.

Ein Sprecher der Lufthansa sagte, es gebe vereinzelte Flugstreichungen und Verspätungen. Langstreckenflüge seien nicht betroffen. Es könne am Freitag noch zu Auswirkungen im Netz kommen.

Fluggästen werde empfohlen, den Flugstatus regelmässig auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaften zu prüfen, riet der Flughafenbetreiber.