Flugzeuge mit WEF-Gästen landen wegen Nebel nicht in Altenrhein SG

Keystone-SDA

Am ersten WEF-Tag sind wegen des dichten Nebels zahlreiche Flugzeuge nicht wie geplant am Flughafen Altenrhein SG gelandet. Auch die Passagierflüge von und nach Wien waren vom schlechten Wetter betroffen. Mit besseren Verhältnissen im Verlauf der Woche rechnet der Flughafen-CEO nicht.

(Keystone-SDA) Mit dem Business-Jet nach Altenrhein und in weniger als zwei Autostunden weiter nach Davos ist bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern des World Economic Forum (WEF) jeweils eine beliebte Anreiseoption. Wäre es wohl auch in diesem Jahr, wenn das Wetter mitspielen würde.

Wie Flughafen-CEO Thomas Krutzler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung von «Blick-Online» bestätigte, herrscht seit der Nacht auf Montag in Altenrhein dichter Bodennebel. Während am Sonntag noch rund 25 Flugzeuge mit WEF-Gästen landeten, war dies am Montag nur noch für «eine Handvoll» Jets möglich. Angekündigt waren für den ersten WEF-Tag rund 60 Flugzeuge.

Wohin die Flugzeuge ausgewichen sind, ist dem Flughafen-CEO nicht bekannt. Einfach dürfte die Suche aber nicht geworden sein. Gemäss Krutzler stiessen mehrere umliegende Regionalflughäfen an ihre Kapazitätsgrenzen oder waren ebenfalls vom schlechten Wetter betroffen. «Gewisse Flüge haben wohl gar nicht mehr stattgefunden.»

Webcam ist während des WEF offline

Warum sind Landungen bei Nebel am Flughafen Altenrhein nicht möglich? «Wir haben nicht die technischen Möglichkeiten eines Grossflughafens», führte Krutzler weiter aus. Für eine sichere Landung brauche es auf dem Regionalflughafen sowohl eine gewisse horizontale als auch vertikale Sichtweite. «Das heisst, wenn Piloten zwar horizontal eine gute Sicht haben, aber die Nebeluntergrenze unter einem gewissen Wert ist, ist eine sichere Landung nicht mehr gewährleistet.»

Für den Flughafen Altenrhein wäre das WEF-Geschäft eine willkommene Zusatzeinnahme. Normalerweise machen die zusätzlichen rund 200-250 Flugbewegungen während des World Economic Forum fünf bis sieben Prozent des Jahresumsatzes aus. Bereits letztes Jahr entfiel ein Teil dieser Einnahmen. «Erstmals seit vielen Jahren hatten wir letztes Jahr wieder Nebel», so der Flughafen-CEO. «2025 hat sich die Wetterlage Mitte der Woche noch verändert. Danach sieht es dieses Jahr leider nicht aus», so Krutzler weiter.

Nicht nur die WEF-Fliegerei ist vom Nebel betroffen, sondern auch die auf dem Flughafen beheimatete Fluggesellschaft «People’s». Der Flug von Wien nach Altenrhein am Montagmorgen wurde an den Flughafen Memmingen D umgeleitet. Auch die Abendflüge nach Wien und zurück würden voraussichtlich über Memmingen abgewickelt, sagte Krutzler am späten Montagnachmittag.

Während des WEF ist es nicht möglich, die Wetterlage am Flughafen Altenrhein bequem via Webcam von zu Hause aus nachzuverfolgen. Die Kamera ist während des Treffens jeweils ausgeschaltet. Voraussichtlich am Samstag werde sie wieder in Betrieb genommen, sagte Krutzler weiter.