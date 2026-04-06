Flumserberg bei Verkehrsertrag deutlich über Fünf-Jahres-Schnitt

Keystone-SDA

Die Bergbahnen Flumserberg haben in der Wintersaison 2025/26 rund 550'000 Gäste gezählt und damit beim Verkehrsertrag deutlich über dem Fünf-Jahres-Schnitt abgeschnitten. Trotz schwieriger Schneeverhältnisse insbesondere über die Festtage fiel die Bilanz auch dank spontaner Zusatzangebote positiv aus.

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(Keystone-SDA) Im Vergleich der letzten fünf Jahre handelt es sich um die zweitbeste Saison beim Verkehrsertrag, wie das Unternehmen am Ostermontag mitteilte, an dem die Wintersaison endet. Besonders im Januar hätten die Einnahmen nahezu das Niveau des aussergewöhnlich starken Vorjahres erreicht. Spitzenwerte bei den Gästezahlen seien an Wochenenden im Januar und Februar registriert worden.

Die Wintersaison dauerte 134 Tage und profitierte von vielen sonnigen Perioden, während im Unterland oft Nebel herrschte, wie es weiter hiess. Zusätzlicher Neuschnee kurz vor Ostern sowie gutes Wetter sorgten für einen starken Saisonabschluss.

Zur stabilen Nachfrage trugen neben dem Skibetrieb laut den Bergbahnen auch flexible Zusatzangebote bei. Dazu zählten etwa Alpaka-Trekking, Yoga auf über 2000 Metern über Meer, Hüpfburgen und Elektro-Schneetöfffahren.

Zudem gewann die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr an Bedeutung: An einem der Spitzentage im Januar besuchten über 11’000 Gäste die Destination. Rund ein Drittel der Gäste reiste mit Bahn oder Postauto an.