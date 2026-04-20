Fondation Beyeler mit 10 Millionen Gästen seit der Eröffnung

Keystone-SDA

Die Fondation Beyeler in Riehen BS hat die Marke von 10 Millionen Besucherinnen und Besuchern seit der Eröffnung erreicht. Es feierte vor Ort den "10-millionsten Gast", wie das 1997 eröffnete Kunstmuseum am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Letztes Jahr verbuchte die Fondation Beyeler mit über einen halben Million einen Besucherrekord. Die Retrospektive zum Schaffen der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama sowie die auslaufende Matisse-Ausstellung lockten viele Menschen ins Museum. Zurzeit zeigt die Fondation Beyeler eine Einzelausstellung zu Paul Cezanne mit 80 Werken.