Fondation Beyeler mit 10 Millionen Gästen seit der Eröffnung
Die Fondation Beyeler in Riehen BS hat die Marke von 10 Millionen Besucherinnen und Besuchern seit der Eröffnung erreicht. Es feierte vor Ort den "10-millionsten Gast", wie das 1997 eröffnete Kunstmuseum am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Letztes Jahr verbuchte die Fondation Beyeler mit über einen halben Million einen Besucherrekord. Die Retrospektive zum Schaffen der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama sowie die auslaufende Matisse-Ausstellung lockten viele Menschen ins Museum. Zurzeit zeigt die Fondation Beyeler eine Einzelausstellung zu Paul Cezanne mit 80 Werken.