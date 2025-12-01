Forscher entdeckt Strukturen ehemaliger Burg bei Uesslingen-Buch TG

Keystone-SDA

Ein Forscher hat Strukturen einer ehemaligen Burg bei Uesslingen-Buch entdeckt. Untersuchungen des Thurgauer Amts für Archäologie ergaben, dass es sich um eine Burgstelle während des 10. und 11. Jahrhunderts handeln muss.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Entdeckung sei von grossem historischem Interesse, teilte das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau am Montag mit. Der Standort befindet sich nur knapp einen Kilometer westlich der Kartause Ittingen.

Anhand vergleichbarer Fundstellen lasse sich vermuten, wie die Burg ausgesehen haben könnte: ein mehrgeschossiger Turm aus Holz, geschützt von einer Palisade und tiefen Gräben.

Die Thurgauer Archäologie wird auf den neu entdeckten Burgplateaus keine Grabungen durchführen. Allfällige Strukturen und Funde sollen laut Mitteilung im Boden bleiben und so für zukünftige Forschungen bewahrt werden.

Burgforscher entdeckte auffällige Geländeformation

Die Entdeckung machte ein Burgforscher aus dem Kanton Bern. Er untersuchte auf seinem Computer eine hochauflösende Reliefkarte nach auffälligen Geländeformationen. Dabei erkannte er bei Uesslingen-Buch zwei kleine Plateaus, die rundum von steilen Gräben umgeben sind. Zudem identifizierte er mehrere alte Hohlwege. Dies sind gemäss Amt für Archäologie typische Merkmale einer frühen Form mittelalterlicher Burgen.

Durch eine amtlich bewilligte Suche einer Privatperson mit einem Metalldetektor an der entsprechenden Stelle kamen schliesslich Gegenstände wie Keramikscherben und mehrere Eisenobjekte, darunter mittelalterliche Geschossspitzen, ans Licht.