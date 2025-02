Frankreich lädt zu EU-Beratungen über Stahlproduktion ein

Keystone-SDA

Frankreich hat die Industrieminister der EU für Donnerstag nach Paris eingeladen, um über Massnahmen zur "Aufrechterhaltung" der Stahlproduktion in Europa zu beraten. Laut dem Innenministerium ist das Ziel, eine Erklärung mit konkreten Vorschlägen zu verabschieden.

(Keystone-SDA) Wie das französische Industrieministerium am Montagabend mitteilte, soll das vom französischen Industrieminister Marc Ferracci und seinem italienischen Kollegen Adolfo Urso vorbereitete Treffen «in Anwesenheit der polnischen EU-Ratspräsidentschaft» stattfinden.

Eingeladen sind den Angaben zufolge rund 15 stahlproduzierende Länder, darunter Polen, Italien, Spanien, Luxemburg, die Slowakei, Griechenland, Finnland, Österreich, Ungarn, Schweden, die Niederlande, Rumänien, Belgien und Slowenien. Die Teilnehmerliste sei aber noch nicht vollständig, erklärte das Ministerium.

Reaktion auf USA

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Februar Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA verhängt. Die zusätzlichen Abgaben sollen dem US-Präsidenten zufolge «25 Prozent ohne Ausnahmen oder Befreiungen» betragen und ab dem 12. März fällig werden. Die EU-Kommission hatte die Zölle als «ungerechtfertigt» kritisiert und «entschlossene und verhältnismässige Gegenmassnahmen» angekündigt.

Bei einem Treffen mit Trump in Washington hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag für einen «fairen Wettbewerb» und «mehr Investitionen» auf beiden Seiten des Atlantiks geworben. «Ich hoffe, ich habe ihn überzeugt», sagte der französische Präsident nach dem Treffen im Weissen Haus in einem Interview im US-Fernsehsender Fox News. Er habe seinem US-Kollegen gesagt, dass er es sich nicht leisten könne, «gleichzeitig einen Handelskrieg gegen China und Europa zu führen».