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Frau bei Tegerfelden AG von E-Scooter-Fahrer am Kopf verletzt

Keystone-SDA

Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer hat am Mittwochabend bei Tegerfelden AG eine 44-jährige Frau am Kopf verletzt. Die Frau erlitt eine Platzwunde und musste von der Ambulanz zur Behandlung in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf dem Fuss- und Fahrradweg von Tegerfelden in Richtung Döttingen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Die Frau war dort mit einer Begleiterin unterwegs, als der Unbekannte von hinten an ihnen vorbeifuhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei es bei der Vorbeifahrt zu einer Kollision oder zu einem mutmasslichen Schlag gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

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