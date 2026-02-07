The Swiss voice in the world since 1935
Frau mit Baby wird in Flumserberg SG angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Eine 34-jährige Frau mit einem Baby im Kinderwagen ist am Freitagabend in Flumserberg von einem Auto angefahren worden. Frau und Kleinkind wurden dabei eher schwer verletzt.

(Keystone-SDA) Eine 46-jährige Frau sei mit ihrem Auto in Richtung Flums gefahren, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mit. Gleichzeitig war eine 34-jährige Frau mit ihrem Baby im Kinderwagen und zwei weiteren Kindern auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad in Richtung Flums unterwegs.

Bei einer Linkskurve geriet das Auto der 46-jährigen Frau ins Rutschen und erfasste mit der rechten Seite die Fussgängerin und den Kinderwagen.

