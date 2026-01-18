Frau prallt in Hallau SH mit Lieferwagen in Baum

Keystone-SDA

Eine Frau ist am frühen Sonntagmorgen in Hallau SH mit einem Lieferwagen gegen einen Baum geprallt. Sie zog sich laut der Polizei beim Unfall Verletzungen zu.

(Keystone-SDA) Die 24-Jährige sei um etwa 04.30 Uhr auf der Wunderklingerstrasse in Richtung Dorfzentrum gefahren, teilte die Schaffhauser Polizei am Sonntag mit. In einer Linkskurve sei das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Baum geprallt.

Die Lenkerin wurde verletzt, konnte aber selbst die Polizei alarmieren. Eine Ambulanz brachte sie in ein Spital. Zur Überprüfung der Fahrfähigkeit wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Er musste von einer Bergungsfirma abtransportiert werden.