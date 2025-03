Frau und Kind in Emmenbrücke tot aufgefunden – Mann festgenommen

Keystone-SDA

In Emmenbrücke LU hat die Luzerner Polizei am Samstagmorgen in einer Wohnung eine Frau und ein Kind tot aufgefunden. Sie spricht von einem mutmasslichen Tötungsdelikt und hat einen Mann festgenommen, wie sie am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Polizei hat Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Dazu wurden Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin und des Forensischen Institutes Zürich aufgeboten, wie die Luzerner Polizei am Samstag weiter schrieb.

Aufgrund der laufenden Untersuchungen könnten Polizei und Staatsanwalt derzeit keine weiteren Angaben zu diesem mutmassslichen Tötungsdelikt machen, heisst es im Communiqué. Die Behörden würden wieder aktiv kommunizieren, sobald neue Erkenntnisse vorlägen.

Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die Untersuchung. Für den festgenommenen Mann gelte die Unschuldsvermutung.