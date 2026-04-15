Frau verletzt mit Messer ihr Baby und Familienangehörige in Suhr AG

Keystone-SDA

Eine Frau hat mutmasslich in einem psychischen Ausnahmezustand am Mittwochmorgen in Suhr AG ihr Baby und Familienangehörige mit einem Messer verletzt. Das Kleinkind und zwei Erwachsene erlitten laut Polizeiangaben schwere Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Bei der Notrufzentrale sei kurz vor 06.00 Uhr eine unklare Meldung über verletzte Personen eingegangen, hiess es bei der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage zu Medienberichten. Polizei und Rettungsdienst fanden demnach an der Privatadresse in Suhr bei Aarau drei verletzte Erwachsene sowie ein verletztes Kleinkind vor

Ein Rettungshelikopter flog das Kind ins Spital, wie es weiter hiess. Ambulanzen brachten die erwachsenen Personen ins Spital. Nach Polizeiangaben erlitten das Kleinkind sowie zwei Erwachsene schwere Verletzungen. Die dritte Person sei mittelschwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war die 37-jährige Frau mutmasslich in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem Messer auf eines ihrer Kinder sowie auf die Familienangehörigen losgegangen. Danach dürfte sie auch sich selbst verletzt haben, wie es hiess.

Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf, die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Strafuntersuchung. Die mutmassliche Täterin befindet sich ebenfalls im Spital.