The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Frau verletzt sich bei Brand in Arbon TG schwer

Keystone-SDA

Eine 85-jährige Frau ist am Dienstag bei einem Brand in einem Haus für betreutes Wohnen im Alter in Arbon schwer verletzt worden. Sie wurde gemäss der Polizei mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach neun Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung wegen eines Brandes in einem Zimmer einer Liegenschaft an der Giessereistrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden betrage wenige hundert Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft