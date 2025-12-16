Frau verletzt sich bei Brand in Arbon TG schwer

Eine 85-jährige Frau ist am Dienstag bei einem Brand in einem Haus für betreutes Wohnen im Alter in Arbon schwer verletzt worden. Sie wurde gemäss der Polizei mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Kurz nach neun Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung wegen eines Brandes in einem Zimmer einer Liegenschaft an der Giessereistrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden betrage wenige hundert Franken.