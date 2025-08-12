Frau verletzt sich bei Frontalkollision in Altenklingen TG schwer
Eine 74-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstagnachmittag bei einer Frontalkollision in Altenklingen im Thurgau schwere Verletzungen zugezogen. Die Rega flog sie ins Spital.
(Keystone-SDA) Die Frau streifte auf der Hauptstrasse in Richtung Märstetten mit ihrem Fahrzeug seitlich einen entgegenkommenden Lastwagen, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schrieb. Daraufhin geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit dem Auto eines 30-Jährigen zusammen.
Die Feuerwehr Weinfelden musste die Frau und den Mann aus den Autos befreien. Der 30-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.
Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Strasse zwischen Märstetten und Engwilen für mehrere Stunden gesperrt werden.