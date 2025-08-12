The Swiss voice in the world since 1935
Frau verletzt sich bei Frontalkollision in Altenklingen TG schwer

Keystone-SDA

Eine 74-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstagnachmittag bei einer Frontalkollision in Altenklingen im Thurgau schwere Verletzungen zugezogen. Die Rega flog sie ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau streifte auf der Hauptstrasse in Richtung Märstetten mit ihrem Fahrzeug seitlich einen entgegenkommenden Lastwagen, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schrieb. Daraufhin geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit dem Auto eines 30-Jährigen zusammen.

Die Feuerwehr Weinfelden musste die Frau und den Mann aus den Autos befreien. Der 30-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Strasse zwischen Märstetten und Engwilen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

