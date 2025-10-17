Frau verletzt sich bei Kollision in Bazenheid SG lebensbedrohlich

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos auf der Umfahrung Bazenheid hat sich am Freitag eine 79-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde gemäss der Polizei mit der Rega in ein Spital geflogen. In den Unfall war auch ein Lastwagen verwickelt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Eine 20-jährige Fahrzeuglenkerin kam mit ihrem Auto beim Anschluss Bräägg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug der entgegenkommenden 79-Jährigen, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Daraufhin prallte eine Chauffeurin mit ihrem Lastwagen von hinten in das Auto der Seniorin.

Die 79-jährige Frau musste vor Ort reanimiert werden. Die Rega flog sie anschliessend in ein Spital. Die 20-jährige Autofahrerin wurde unbestimmt verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die Lastwagenfahrerin blieb unverletzt.

Die Umfahrungsstrasse bei Bazenheid blieb am Freitag für mehrere Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei St.Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen abgeklärt.

Die Unfallstelle befindet sich auf einem Bereich der Toggenburger Umfahrungsstrasse, der nicht mit reflektierenden Elementen entlang der Mittellinie ausgestattet ist. Solche montierte das Tiefbauamt des Kantons St. Gallen im vergangenen Jahr auf mehreren Abschnitten. Zuvor ereignete sich auf der Umfahrungsstrasse H16 eine Serie schwerer Unfälle.